Pourquoi choisir une cabine de douche ?

Les cabines de douches sont généralement livrées prêtes à montées, leur coù^t est à intégrer dans le cadre d'un devis rénovation de salle de bain. C'est un ensemble constitué d'un receveur, de parois en acrylique et d'une porte. Reste seulement à raccorder l'alimentation et l'évacuation d'eau. Pour le montage, prévoyez une demi journée.

C'est un système à privilégier dans le cas de douche hydromassante qui nécessite un espace absolument étanche, et dans tous les cas où l'étanchéïté ne peut être garantie.

Les modèles proposés sont en polyester ou en polystyrène choc et les parois et portes sont en verre synthétique ou en verre Securité. Plusieurs tailles sont possibles (entre 70 cm et 1 mètre de côté).

Les ouvertures de portes peuvent être coulissantes, à soufflet ou pivotantes.

Pour la robinetterie, de nombreux modèles proposent des colonnes de douches hydromassantes, des options cycles de programmation, les fonctions hammams ou sauna, des miroirs, des sièges pour les personnes agées. Les mitigeurs thérmostatiques sont de bonnes options pour éviter les risques d'accidents avec les jeunes enfants.

Sachez que si vous déménagez, vous avez le droit de démonter votre cabine de douche.

Généralement, prévoyez une hauteur de 2 m, et 60 à 70 cm devant les portes pour la sortie et la circulation.

La cabine de douche est un choix qui vous évitera les problèmes de cloison, d'installation de receveur, de pare-douche, de robinets, et qui remédie aux éventuels problèmes d'étanchéité.

Conseils d'installation

Avant de commencer le chantier, assurez vous de disposer de l'outilla suivant :