Comment peindre les fenêtres ?

Restauration, rénovation ou neuf, se posera la question de la mise en peinture des surfaces difficiles comme les fenêtres. Quand les peindre, avec quoi et comment ? C'est ce que nous verrons dans cette fiche réalisée par un menuisier spécialiste de la rénovation de fenêtre dans l'Aude (Carcassonne, Narbonne) à travers d'exemples précis et détaillés. Il existe des solutions simples et rapides, les fabricants ont pensé à tout mais peut-être préférerez-vous des méthodes plus traditionnelles, moins onéreuses, éloignée des nouvelles tendances concernant les fenêtres.

A savoir avant de commencer Ne peignez jamais les joints d’étanchéité des portes et des fenêtres ! Protégez-les à l’aide de ruban à masquer .

Repeindre une surface demande de connaître le type de peinture employée, pour vérifier sa compatibilité avec le support. Si vous ne le connaissez pas, utilisez un primaire ou une peinture universelle.

1. Préparer les fenêtres en PVC, bois ou alu avant de les peindre Fenêtres en PVC Les fenêtres en PVC acceptent parfaitement la peinture.

Bon à savoir : après les avoir peintes, vous ne pourrez plus retrouver la surface d’origine, il faudra toujours les peindre. Fenêtres en Bois